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بالفيديو .. لحظات
2018/06/03 | 15:24
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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..

لحظات "اغلاق" بوابات سد أليسو التركي وتوقف جريان المياه إلى العراقhttp://www.skypressiq.net/l/37594

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. لحظات "اغلاق" بوابات سد أليسو التركي وتوقف جريان المياه إلى العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. لحظات "اغلاق" بوابات سد أليسو التركي وتوقف جريان المياه إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).


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