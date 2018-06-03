2018/06/03 | 15:24

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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..



لحظات "اغلاق" بوابات سد أليسو التركي وتوقف جريان المياه إلى العراقhttp://www.skypressiq.net/l/37594

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. لحظات "اغلاق" بوابات سد أليسو التركي وتوقف جريان المياه إلى العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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