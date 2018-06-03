وزير الموارد المائية : تركيا بدأت ملء سد إليسو خلافا للاتفاق المشترك مع العراق

2018/06/03 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]قال وزير الموارد المائية ، حسن الجنابي، اليوم الأحد ، إن تركيا خالفت اتفاقات التنسيق المشترك بين البلدين بخصوص تخزين المياه في سد إليسو الذي أقامته تركيا على مجرى نهر دجلة.وأضاف الجنابي في جلسة تداولية في البرلمان اليوم، دعي إليها لمناقشة أزمة نقص منسوب المياه بنهر دجلة جراء السد، إنه "كان هناك اتفاقات بين العراق وتركيا والتنسيق المسبق لتأجيل ملء السدود إلا بعد التشاور والاتفاق مع العراق، لكن الجانب التركي بدء بملء السدود في ١ مارس/آذار الماضي للأسف".وتابع الوزير أن "نصف إيرادات المياه لنهري دجلة والفرات في العراق تعتمد على الجارة تركيا"، مشيرا إلى أن "جهود الوزارة الآن [تنصب على] تقليل الضرر لأن السد أصبح حال واقع".وأكد الجنابي أنه "ليس هناك غير الحوار والتفاهم والتفاوض مع تركيا لحل أزمة المياه في العراق".

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