اعادة الطاقة الكهربائية الى الموصل القديمة

2018/06/03 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى- واع اعلنت مديرية الكهرباء الشمالية في محافظة نينوى اليوم الاحد، اعادة الطاقة الكهربائية الى مدينة الموصل القديمة وتجهيز المواطنين بالكهرباء في عموم احياء ومناطق المدينة.وقال مدير الكهرباء الشمالية في محافظة نينوى زيدان خلف في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع )، إن “الملاكات الهندسية والفنية العاملة في مديرية كهرباء نينوى الشمالية، اعادت نصب جميع […]

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