أربيل يضم لاعباً من زيرفاني

2018/06/03 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



أعلن نادي أربيل الرياضي، الاحد، تعاقده رسمياً مع لاعب جديد لتمثيل فريقه الكروي بدوري الدرجة الاولى العراقي المقبل.

وقال المنسق الاعلامي للنادي ريبين رمزي لـ"عين العراق نيوز"، ان "النادي تعاقد رسميا مع لاعب نادي زيرفاني سلام احمد لغرض للعب بصفوف القلعة الصفراء في دوري الدرجة الاولى العراقي لكرة القدم".

واضاف ان "اللاعب سلام احمد، تولد ١٩٨٩ ويلعب في مركز الدفاع، وسبق له أن لعب لأندية اربيل ، بيشمركة اربيل ، ئالا، زيرفاني، برايتي".

يشار الى ان نادي اربيل اعلن مؤخراً تعاقده رسمياً مع خمسة لاعبين جدد، وهم طالب رقيب وشوان مامو من نادي بيشمركة اربيل ، وديار ياخي من نادي زاخو، وآراس مصطفى ووليد سلمان من نادي زيرفاني.انتهى أ د

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