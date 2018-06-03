2018/06/03 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / ميسان تعطل الدوام الرسمي يوم الاربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

واع / مكتب ميسان / س .ع

اعلن نائب رئيس مجلس ميسان جواد رحيم الساعدي، الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (ع).

وذكر الساعدي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "يوم الأربعاء المقبل سيكون عطلة رسمية في المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / ميسان تعطل الدوام الرسمي يوم الاربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الإعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / ميسان تعطل الدوام الرسمي يوم الاربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الإعلام العراقي).