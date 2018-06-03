معصوم يبحث مع نوابه نتائج العملية الانتخابية ومشكلة المياه بعد دخول سد اليسو التركي الى الخدمة

2018/06/03 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع اجتمع رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم اليوم الاحد في قصر السلام ببغداد بنواب رئيس الجمهورية نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي .وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المهمة كان الابرز بينها سير ونتائج العملية الانتخابية ومشكلة المياه بعد دخول سد اليسو التركي الى الخدمة .وتم خلال الاجتماع، بحسب بيان تلقت”واع” […]

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