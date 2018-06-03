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معصوم يبحث مع نوابه نتائج العملية الانتخابية ومشكلة المياه بعد دخول سد اليسو التركي الى الخدمة
2018/06/03 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع اجتمع رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم اليوم الاحد في قصر السلام ببغداد بنواب رئيس الجمهورية نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي .

وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المهمة كان الابرز بينها سير ونتائج العملية الانتخابية ومشكلة المياه بعد دخول سد اليسو التركي الى الخدمة .

وتم خلال الاجتماع، بحسب بيان تلقت”واع” […]

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