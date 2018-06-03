القبض على ارهابي “خطير” في صلاح الدين

2018/06/03 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على “أحد أخطر الإرهابيين” في محافظة صلاح الدين.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تقلت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات المركزية وبعملية أمنية نوعية تمكنت من القبض على إرهابي خطير ينتمي […]

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