جدول مباريات الجولة المقبلة من الدوري العراقي الممتاز

2018/06/03 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتنطلق منافسات الجولة يوم الأربعاء المقبل بإقامة مواجهتين، إذ يستقبل زاخو فريق بغداد على ملعب زاخو الدولي، فيما يحتضن ملعب كربلاء الدولي مباراة أصحاب الأرض أمام الصناعات الكهربائية.وتستكمل منافسات الجولة في اليوم التالي بإقامة أربع مباريات، حيث يحل الزوراء ضيفاً ثقيلاً على نفط الوسط، فيما يلاعب القوة الجوية فريق الكهرباء على ملعب الشعب الدولي، بينما يحتضن ملعب الزبير مباراة البحري والنفط وسيواجه الديوانية فريق نفط ميسان على ملعب عفك.وتختتم مباريات الجولة يوم الجمعة المقبل، حين يواجه نفط الجنوب فريق الميناء على ملعب الزبير ويحل الشرطة ضيفاً ثقيلاً على النجف وسيواجه فريق الطلبة ضيفه الحسين على ملعب الشعب الدولي ويلاقي فريق الحدود ضيفه السماوة على ملعب التاجي.انتهى د.م

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