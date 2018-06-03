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معصوم يؤكد خلال اسقباله الجنابي أهمية حوار المياه على أساس المصالح المشتركة مع تركيا
2018/06/03 | 15:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع أكد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم اليوم الاحد، أهمية حوار المياه على أساس المصالح المشتركة بين بغداد وانقرة.

واعرب معصوم أثناء استقباله وزير الموارد المائية حسن الجنابي والوفد المرافق له في بيان رئاسي تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، عن “الاهمية الستراتيجية للعلاقات المائية بين البلدين الجارين العراق وتركيا، وضرورة أن تتواصل […]

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