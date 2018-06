المصارف تتصدر تداول الاسهم في سوق الاوراق المالية خلال آيار الماضي

2018/06/03 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتصدرت المصارف قائمة الشركات المساهمة في تداول الاسهم خلال شهر ايار الماضي في سوق العراق للاوراق المالية، اذ سجل السوق حجم تداول بلغ 65 مليار سهم وبقيمة بلغت 66 مليار دينار.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سوق العراق للاوراق المالية نظم في شهر ايار 2018 (21) جلسة، تركز التداول فيها على اسهم القطاع المصرفي كونه القطاع الاكثر عددا من حيث الشركات المدرجة وعدد الاسهم المدرجة”.

وبين عبد السلام، ان “عدد الشركات المتداولة اسهمها خلال شهر ايار الماضي بلغ (62) شركة مساهمة من اصل (102) شركة مدرجة في السوق، اذ لا تزال اسهم (19) شركة مساهمة متوقفة بسبب عدم تقديم الافصاح السنوي لعام 2016 من قبل هيئة الاوراق المالية”.

وأضاف، ان “عدد الاسهم المتداولة تأثر بتاخر عدد من الشركات المهمة في تقديم مؤشرات الافصاح السنوي 2017 اذ بلغ عدد الاسهم المتداولة (65) مليار سهم، وبلغت قيمة الاسهم المتداولة (66) مليار دينار فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة (7901 ) صفقة تداول بيعا وشراء”.

وذكر البيان، انه “من متابعة اقفال مؤشر أسعار الاسهم المتداولة ISX60 يتبين انه اغلق على (608.66) نقطة في اول جلسة من شهر ايار، فيما اغلق على (593.78) نقطة في اخر جلسة من الشهر منخفضا بنسبة 2.4% عن اغلاق اول جلسة”.

وبالنسبة لتداول الاجانب خلال شهر ايار 2018، أوضح عبد السلام انه “بلغ عدد الاسهم المتداولة للاجانب شراء (2) مليار سهم بلغت قيمتها (10) مليار دينار وبلغ عدد الاسهم المتداولة للاجانب بيعا (3) مليار سهم بلغت قيمتها (2) مليار دينار”.

ونوه الى انه “تستمر متابعة الشركات المدرجة في تقديم الافصاح السنوي 2017 والفصلي 2018 كونها من محددات جذب الاستثمار والتداول ومن متطلبات القانون والقواعد لاستمرار تداول اسهم الشركات , كما ان معدل ونسبة الارباح المتحققة ومقسوم الارباح المتوقع توزيعه سيحدد اتجاهات التداول في السوق من خلال تعزيز بناء محافظ في قطاع او نوع محدد دون غيره”.

وأكد، انه “سيكون الاهتمام بمعايير الافصاح وحوكمة الشركات التي توضحها القوانين في موادها المختلفة والالتزام بتطبيقها من الشركات المساهمة عامل مهم في تعزيز جذب الاستثمار من عدمه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصارف تتصدر تداول الاسهم في سوق الاوراق المالية خلال آيار الماضي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصارف تتصدر تداول الاسهم في سوق الاوراق المالية خلال آيار الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).