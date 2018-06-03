مصرع 5 عسكريين بحوادث سير متفرقة في ذي قار

2018/06/03 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الأحد، بأن خمسة عسكريين لقوا مصرعهم بحوادث سير متفرقة.وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "دائرة صحة ذي قار تلقت إشعارا من محافظة بابل بمصرع 4 عسكريين من أبناء المحافظة كانوا عائدين بإجازة رسمية إلى ذي قار"، لافتا إلى أن "هؤلاء العسكريين اثنين من سوق الشيوخ، وواحد من البطحاء، وآخر من مدينة الناصرية مركز المحافظة".

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وأضاف ان "عسكريا آخر من محافظة واسط لقي مصرعه بحادث سير جنوب الناصرية بسبب انقلاب عجلته التي كان يستقلها على الطريق الدولي السريع بمنطقة تل اللحم".وأشار الى ان "الجثث جميعها تم نقلها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية وتسليمهم لذويهم".

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