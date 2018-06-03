فيديوجراف- في ذكرى وفاته.. 13 معلومة عن محمد علي كلاي

2018/06/03 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمر اليوم الأحد الذكرى الثانية على رحيل الملاكم الأسطوري محمد علي، بعد معاناة مع المرض، عن عمر 74 عامًا، لتنتهي بوفاته مسيرة رياضية حافلة.

وأثناء مسيرته أحرز "علي" بطولة العالم في الوزن الثقيل 3 مرات، ونال لقب "رياضي القرن" في عام 1999، وفي الفيديوجراف التالي أبرز 13 معلومات عن الأسطورة "علي".

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