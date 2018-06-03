الاربعاء عطلة رسمية في هذه المحافظات

2018/06/03 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن محافظات عراقية تباعا يوم الاربعاء المقبل (21 رمضان المبارك) عطلة رسمية احياء لذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام.وقررت محافظة البصرة اعتبار الاربعاء عطلة رسمية لفسح المجال امام الموظفين للذهاب الى مدينة النجف لاحياء المناسبة الأليمة على قلوب المسلمين.كما قررت محافظة ميسان اعتبار الاربعاء عطلة رسمية وذلك بحسب الصلاحيات التي يمنحها الدستور الى مجالس المحافظات المحلية لإعلان العطل.سيتم اضافة باقي المحافظات التي تعلن عطلة حاول ورود الاخبار الى موسوعة هذا اليوم للاخبار.شاهد ايضا:

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