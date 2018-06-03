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بالانفوغراف.. الماء شريان الحياة وهكذا نحافظ عليه
2018/06/03 | 15:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالانفوغراف.. الماء شريان الحياة وهكذا نحافظ عليه) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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