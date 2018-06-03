الفهداوي: الوزارة تعاني افراطا في استهلاك الكهرباء ومجالس المحافظات يقف بالضد

2018/06/03 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي، ان الوزارة تعاني من الإفراط في استهلاك الطاقة الكهربائية، مبينا ان لولا وقوف مجالس المحافظات ضد مشروع الخدمة والجباية لأنهينا 65/ من الضائعات.

وقال الفهداوي، بحسب بيان تلقت وكالة "النبأ للأخبار" نسخة منه، ان وزارة النفط تنفذ توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بزيادة حصة وزارة الكهرباء من مادة الكازويل من (١٠٠٠ متر مكعب يومياً) الى (٣٠٠٠ متر مكعب يومياً)، لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة، بسبب شحة الوقود.

وأضاف أنه "كان من المؤمل تجهيزنا بهذه الكميات منذ أول أمس الخميس، فضلا عن إسعاف المنظومة وتجهيز الغاز المصاحب، اذ إن كمية الطاقة المفقودة نتيجة شحة الوقود وانخفاض ضغط الغاز بلغت (١٠٤٥) ميغاواط، وفي حال تجهيزنا بهذه الكميات سيكون تأثيرها ايجابياً في ساعات التجهيز".

وشدد الوزير: على ان "الوزارة تعاني من الإفراط في استهلاك الطاقة الكهربائية، خاصة بعد تخفيض تسعيرة أجور الاستهلاك، إلى جانب وقوف مجالس المحافظات بالضد من مشروع "الخدمة والجباية"، ووضع العراقيل إمام تنفيذه".

وبين، ان من "أساسيات مشروع الخدمة والجباية إنهاء الضائعات التي تجاوزت (٦٥ بالمئة) من كميات الإنتاج، وبالتالي لم يتم ذلك بسبب مواقف هذه المجالس".



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