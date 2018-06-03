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اخماد حريق اندلع بأحد فنادق كربلاء
2018/06/03 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/..

افاد مصدر امني، الاحد، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع في احد فنادق المدينة القديمة بمحافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ "عين العراق نيوز"، ان "فرق الدفاع المدني اخمدت حريق اندلع في فندق مكون من ٨ طوابق داخل المدينة القديمة في منطقة القزوينية بمحافظة كربلاء".

وأشار المصدر الى ان "الحريق لم يسفر عنه أي خسائر بشرية تذكر".

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