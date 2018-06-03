2018/06/03 | 15:56

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الجبوري للسفير التركي : أزمة المياه بدأت اثارها على العراق وتتطلب تدخلا سريعا من كل الجهات

بغداد / سكاي برس

اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأحد، على ضرورة التحرك السريع لحل أزمة شحة المياه في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للجبوري في بيان تلقته سكاي برس، إن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقبل، اليوم، السفير التركي في العراق فاتح يلدز".

وأضاف المكتب، أن "اللقاء جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، إضافة إلى مناقشة ملف أزمة المياه وسبل تنسيق الجهود بما يضمن مصالح البلدين الصديقين".

وأكد الجبوري، بحسب البيان، أن "العراق يتطلع لإدامة التواصل بين حكومة البلدين من اجل ترسيخ الاستقرار وفتح افاق جديدة من التعاون وعلى كافة المستويات".

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن "أزمة المياه التي بدأت اثارها واضحة على العراق تتطلب تدخلا وتحركا سريعا من قبل كل الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية من اجل إيجاد الحلول التي تسهم في ضمان حصة البلاد من المياه وتقليل الاثار السلبية عبر تحشيد الجهود وإيجاد البدائل المضمونة التي تحقق الامن والاستقرار في العراق".

وعقد البرلمان، ظهر اليوم، جلسة تشاورية بحضور وزيري الزراعة والموارد المائية ووفد ممثل عن وزارة الخارجية

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