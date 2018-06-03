معصوم والجنابي يؤكدان أهمية العمل مع تركيا للتوصل لنتائج

2018/06/03 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ووزير الموارد المائية حسن الجنابي، الأحد، أهمية العمل مع تركيا وإيران وسوريا من أجل التوصل إلى نتائج "عادلة" في السياسة المائية، فيما أشار الجنابي إلى أن وزارته تعمل على تعزيز الحوار والتفاهم مع تركيا لتقليص الأضرار المترتبة على دخول سد أليسو حيز الخدمة.وأضاف البيان، أن معصوم استمع إلى "جهود الوزارة في مسار التنسيق والحوار مع الجهات المختصة في الجمهورية التركية من جانب وعلى إجراءات الوزارة المتخذة من جانب آخر والتي يجب اتخاذها بما يساعد على تفادي وتقليل الأضرار الناجمة عما يمكن أن يحصل لنهر دجلة أثناء فترة تخزين المياه في السد التركي الجديد".

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