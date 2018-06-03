الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


النجف الاشرف تعد خطة امنية خاصة بزيارة استئهاد الامام علي بن ابي طالب (ع)
2018/06/03 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النجف الاشرف – واع أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف اليوم الأحد، الانتهاء من وضع خطة أمنية محكمة استعدادا لاستقبال آلاف الزائرين في ذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب(ع) التي تصادف الاربعاء المقبل.

وقال قائد شرطة النجف العميد ماجد حاكم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): ان “الخطة تضمنت احاطة مركز المحافظة بثلاثة اطواق أمنية”، […]

ina.iq/wp-content/uploads/2018/06/alalam_636358118600897424_25f_4x3-300x202

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف الاشرف تعد خطة امنية خاصة بزيارة استئهاد الامام علي بن ابي طالب (ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف الاشرف تعد خطة امنية خاصة بزيارة استئهاد الامام علي بن ابي طالب (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).


كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ دراسات عالمية: الشرق الأوسط لن يكون صالحاً للحياة
⋙ مساع لتشكيل "لوبي" كوردي في اوروبا
⋙ بالوثيقة..صدور مذكرة القاء قبض ضد رئيس مجلس كركوك
⋙ وزير الداخلية التركي: قواتنا قريبة من الوصول الى جبال قنديل
⋙ بعد انتقاله للزمالك - أرقام إبراهيم حسن مع الإسماعيلي وحظوظه في الفارس الأبيض
بالفيديو والصور
⋙ فيديوجراف- في ذكرى وفاته.. 13 معلومة عن محمد علي كلاي
⋙ بالفيديو .. لحظات "اغلاق" بوابات سد أليسو التركي وتوقف جريان المياه إلى العراق
⋙ بالصورة.. هادي العامري يلتقي السفير الأميركي
الأكثر شيوعا