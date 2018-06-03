النجف الاشرف تعد خطة امنية خاصة بزيارة استئهاد الامام علي بن ابي طالب (ع)

2018/06/03 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف – واع أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف اليوم الأحد، الانتهاء من وضع خطة أمنية محكمة استعدادا لاستقبال آلاف الزائرين في ذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب(ع) التي تصادف الاربعاء المقبل.وقال قائد شرطة النجف العميد ماجد حاكم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): ان “الخطة تضمنت احاطة مركز المحافظة بثلاثة اطواق أمنية”، […]

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