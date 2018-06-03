تحذير.. 10 منتجات لا تتناولها بعد الثلاثين

2018/06/03 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمى خبراء التغذية الأمريكيون ما يجب تجنب تناوله بعد سن الثلاثين.

واحد من أخطر المنتجات هو السكر.



فهو يضر ألياف الكولاجين والإيلاستين، والتي تؤثر على الجلد بشكل سيء، بحسب ما نقله موقع "سيف بوست".

وبالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبراء بالتخلي عن استخدام الخبز الأبيض، لأنه لا يحتوي على مواد مغذية.

كذلك، ينصح خبراء التغذية بتجنب "الصلصات"، على وجه الخصوص "الكاتشب" و"المايونيز"، والحذر عند اختيار التوابل.

وينصح الأطباء بالتخلي تماما عن استخدام المعكرونة، لأن الغلوتين الموجود يصعب هضمه من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الثلاثين عاما.

ولفت المتخصصون الانتباه إلى أن أكثر المشروبات ضررا هي "الدايت صودا"، فهي تثير تطور الخلايا السرطانية، وكذلك ضعيفة الاستيعاب من قبل الجسم وحتى قادرة على التسبب في الإجهاد.

ويختم التصنيف، المعجنات، فهي تمنع امتصاص الفيتامينات من قبل الجسم، وتبطئ عمل الجهاز الهضمي.

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