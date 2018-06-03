2018/06/03 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية أمنية للشرطة العراقية تحاصر مجموعة من "داعش" وتحرر مخطوفين

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