الكربولي: الخاسرون يقاطعون جلسة جفاف المياه ويتزاحمون على مقعد الجلسة الطارئة

2018/06/03 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد عدّ رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، اليوم الأحد، ان الخاسرين في الانتخابات يقاطعون جلسة جفاف الأنهار، فيما يتزاحمون على جلسة طارئة أملاً بمقعد.وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” اطلعت عليها “الرشيد نيوز” ان “الخاسرين يتزاحمون على جلسة طارئة أملا بمقعد..ويقاطعون جلسة جفاف الأنهار وانقطاع الكهرباء”.وختم تغريدته بالقول، ان “لم […]

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