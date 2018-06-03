2018/06/03 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب : حصة العراق السنوية من المياه ستقل الى 9.7 مليار متر مكعب

بغداد/..



اعلن النائب كامل الزيدي، الاحد، ان حصة العراق المائية ستقل بنسبة اقل من النصف لتصل الى 9.7 مليار متر مكعب سنويا بدل 21 مليار .

وقال الزيدي لـ"عين العراق نيوز" ان "حصة العراق المائية التي كانت تدخل العراق هي 21 مليار متر مكعب وانه بعد بدء اجراءات ملء سد اليسو ستكون حصة العراق من المياه سنويا 9.7 مليار متر مكعب".

واضاف ان "العراق سيدخل بمفاوضات مع الجانب التركي بشأن حصة العراق المائية وكذلك مع ايران".

واشار الى "وجود مصالح لتركيا مع العراق وعليها ان لا تفتعل الازمات، لافتا ان تركيا ترفض ان تعترف ان العراق دولة متشاطئة معها".

فيما طالب رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة، تركيا بالتراجع عن مواقفها المجحفة بحق الشعب العراقي وسياستها المائية المنتجة لأضرار بالغة تصل الى مستوى التهديد بتوفر مياه الشرب فضلا عن الأضرار الشديدة التي ستلحق الزراعة وتضييع فرص عمل كثيرة، فيما دعا الحكومة لتشكيل لجنة من اصحاب الاختصاص والتجربة لإعداد حلول ومعالجات طويلة الامد تسهم في وضع العراق في جانب الأمان ومغادرة مرحلة القلق المتكرر الذي يهدد الأمن المائي للعراقيين.

وخلال اليومين الماضيين بدأت آثار ملء السد تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

وبث ناشطون على الشبكات الاجتماعية مقاطع مرئية وصورًا لنهر دجلة في بغداد والموصل تظهر حجم الانخفاض الكبير في مناسيب المياه، وسط دعوات للحكومة العراقية بالتدخل للحد من هذا الانخفاض الكبير والتنسيق مع الجانب التركي.انتهى5

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