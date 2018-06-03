2018/06/03 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الصحة تعلن عن خطة احياء مراسيم زيارة استشهاد الامام علي (عليه السلام)

03/06/2018 16:35:00 PM | عدد القراءات : 37

واع / بغداد / م .إ

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، اعداد خطة طبية خاصة بمراسيم احياء زيارة الامام علي (عليه السلام) في محافظة النجف الاشرف.

وذكر مدير مركز العمليات وطب الطوارئ عدنان محمد علي في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "تنفيذا لتوجيهات وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود حسين بتقديم الخدمات الطبية والوقائية للحشود المليونية في الزيارات والمناسبات الدينية، تم الاعلان عن اعداد خطة طوارئ طبية بالتنسيق مع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك".

واضاف ان "توافد اعداد كبيرة من الزائرين الى مدينة النجف الاشرف يحتم علينا القيام بأتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين تقديم افضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين خلالها".

وبين ان " ان الخطة التي سيبدأ العمل بها لأيام 19و20 و21 من شهر رمضان، تهدف لتقديم افضل الخدمات الطبية للزائرين المتوقع وصولهم بإعداد كبيرة الى مدينتي النجف الاشرف والكوفة ".

واشار الى ان "الخطة تنفذ بالتنسيق والتعاون مع غرفة عمليات المحافظة ومع دوائر الصحة في المحافظات المجاورة (كربلاء المقدسة ،بابل ، الديوانية ) ورفع درجة الاستعداد لكافة المؤسسات الصحية وتوفير الاحتياجات اللازمة من ادوية ومستلزمات طبية وتهيأة سيارات الاسعاف والسعة السريرية الجيدة في مستشفيات المحافظة وبعض الاجراءات الاخرى الضرورية الاخرى ".

واكد ان "الخطة تتضمن محورين وقائي وعلاجي ففي المحور العلاجي سيتم نشر 40 سيارة اسعاف في الساحات والتقاطعات الرئيسة والطرق المؤدية للمحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة بالاضافة الى 20 مفرزة طبية في كل من مدينتي النجف الاشرف وقرب مسجد الكوفة المعظم مع قيام مصرف الدم الرئيسي بتنظيم حملات للتبرع بالدم".

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