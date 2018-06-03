انفجار عبوة اثناء انتشال الجثث من تحت الانقاض في قضاء تلعفر

2018/06/03 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة اثناء انتشال الجثث من تحت الانقاض في قضاء تلعفر.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في (10 تموز 2017) تحرير الموصل من تنظيم "داعش" بالكامل.

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