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انفجار عبوة اثناء انتشال الجثث من تحت الانقاض في قضاء تلعفر
2018/06/03 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة اثناء انتشال الجثث من تحت الانقاض في قضاء تلعفر.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في (10 تموز 2017) تحرير الموصل من تنظيم "داعش" بالكامل.

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