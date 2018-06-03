نائب في برلمان الاقليم: ائتلاف العبادي لن يشارك في انتخابات كردستان

2018/06/03 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم فرست صوفي، اليوم الاحد، ان ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي لن يشارك في انتخابات كردستان.وقال صوفي لـ"الغد برس"، انه "ليس لديه علم بخصوص مشاركة ائتلاف العبادي في انتخابات كردستان، وما يثار من انباء عن المشاركة هي مجرد اشاعات فقط في وسائل الاعلام"، مؤكدا ان "ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي لن يشارك في انتخابات كردستان".

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يشار الى ان قائمة العبادي شاركت في انتخابات 12 ايار البرلمانية في الاقليم وتمكنت من الحصول على اكثر من 2500 صوت في عموم مدن الاقليم.

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