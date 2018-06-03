صودا الخبز قد تساعد فى علاج السرطان

2018/06/03 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توصلّت دراسة حديثة، إلى أن مشروب صودا الخبز “البيكينج بودر” قد تساعد على محاربة السرطان من خلال تسهيل استهداف الخلايا.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الديلى ميل” البريطانية قال باحثون بمعهد لودفيج لأبحاث السرطان، ، إنّ شرب المسحوق المذاب فى الماء قد يجعل الخلايا داخل الورم أكثر نشاطاً، وبالتالى تصبح أسهل لقتلها من خلال أدوية العلاج الكيماوى.

كما أوضح العلماء أنّه مع زيادة حجم الورم، يؤدى ذلك إلى قطع تدفق الدم للخلايا الموجودة داخله، مما يؤدي إلى إغلاقها وإخفائها بفعالية، وأضافوا أنّ صودا الخبز تقوم بخداعها لتعمل بشكل طبيعى وتصبح هدفا أسهل لعقاقير العلاج الكيماوى، التي تستهدف الخلايا النشطة.

وقال صاحب الدراسة، تشي ان دانج، إنّ المفهوم سهل للغاية، وليس شراء عقاقير بـ 100000 دولار سنوياً، لكن حرفياًيتمثل فقط فى “صودا الخبز”.

كما يأمل علماء أمريكيون في معهد لودفيج لبحوث السرطان، أن تمكّن نتائجهم من تمهيد الطريق لدفعة رخيصة وفعّالة لعلاج السرطان.

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