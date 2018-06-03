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مسؤول محلي : طائشون يربكون حركة السير بدراجاتهم النارية المسرعة في الناصرية
2018/06/03 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

انتقد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ذي قار جبار الموسوي اليوم ظاهرة الدراجات النارية المسرعة في شوارع الناصرية والتي باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين ، داعيا شرطة المحافظة الى محاسبتهم والحد من هذه الممارسات الخطرة .

شبكة اخبار الناصرية:

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