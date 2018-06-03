الاربعاء المقبل عطلة رسمية في ميسان

2018/06/03 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب رئيس مجلس محافظة ميسان جواد رحيم الساعدي، الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في يوم الاربعاء المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (ع).

وقال الساعدي في تصريح تابعته "الاتجاه برس"، إن "يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية في المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام".

يذكر أن مجلس محافظة البصرة قرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (ع).

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