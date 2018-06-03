رئيس الاتحاد الفرنسي يتحدث عن زيدان

2018/06/03 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريت، اليوم الاحد، عدم وجود نوايا في الوقت الحالي لاستبدال المدير الفني الحالي لمنتخب "البلوز" ديديه ديشامب، بمواطنه زين الدين زيدان.

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وتردد اسم زيدان بقوة لتدريب الفريق الوطني الفرنسي بعد استقالته من الإدارة الفنية لريال مدريد.وفي مقابلة نشرتها صحيفة (ليكيب)، قال لو جريت انه "لا توجد أي مناقشات مطروحة في هذا الشأن، زيدان رحل عن الريال دون أن يكون لديه أي مشروع، وديديه لديه عقد حتى 2020".وقال رئيس الاتحاد الفرنسي عن زيزو إنه "يتمتع بمواصفات مدرب المنتخب بشكل لا جدال فيه، ويحظى بقبول الرأي العام والنتائج التي حققها تتحدث عن نفسها، لكن يجب دائما الأخذ بعين الاعتبار العقود المبرمة والنتائج، هذه الفكرة ليست مطروحة حاليا، ليس قبل 2020 أو 2022".وأكد لو جريت أنه "لم يعلم أن زيدان الذي وصفه بأنه مدرب استثنائي، سيترك منصبه في قلعة سانتياغو برنابيو"، مبينا ان "القرار كان مفاجئا بالنسبة له".واضاف: "بالنسبة لأي مدرب آخر لن يكون الفوز بالتشامبيونز ليج ثلاث مرات متتالية أمرا سهلا، لقد قرر التوقف، من يحتل هذا المنصب يواجه ضغوطا كبيرة، ليس من السهل أن تكون مطالبا بالفوز دائما، إنه مدرب عظيم ولن يواجه مشكلات بشأن مستقبله".

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