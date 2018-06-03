سيريزو : غريزمان لديه عقد معنا لمدة اربع سنوات

2018/06/03 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – تحدث رئيس نادي اتلتيكو مدريد انريكي سيريزو عن لاعب الفريق انطوان غريزمان وهل سيرحل ام سيبقى وقال ” ما أعرفه اليوم هو أن أنطوان غريزمان لاعب لأتليتيكو مدريد ولديه عقد لمدة 4 سنوات اخرى “.

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