مواهب كأس العالم 2018 | ألكسندر جولوفين (5)

2018/06/03 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر يخرج من كأس العالم، العديد من المواهب والأسماء الشابة، التي طالما فرضت اسمها على الساحة بعد المشاركة التي تعد شهادة ميلاد جديدة في المونديال.

لوكاس بودولسكي وتوماس موللر وخاميس روديجيز، تألقوا في البطولات الأخيرة وهم أقل من 23 عاما، ليفرضوا أسماءهم بعد ذلك في سماء الكرة العالمية، ليأتي الدور على لاعب جديد يتألق ويجمع عليه الكل ليكون "الفتي الذهبي" للبطولة.

سلسلة مواهب كأس العالم روسيا 2018، سنستعرض فيها العديد من الأسماء الشابة الأقل من 23 عاما، وأن تكون خارج دائرة الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى بأكبر قدر ممكن من أجل جذب انتباهكم لأكبر عدد من المواهب الشابة.



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من هو ألكسندر جولوفين

ألكسندر جولوفين من مواليد مدينة كاتلان الروسية، في الثلاثين من مايو 1996 أي يبلغ من العمر 22 عاما، يستطيع أن يشغل متوسط محوري ووسط مهاجم، وأيضًا لاعب وسط أيسر، يلعب لصفوف سيسكا موسكو الروسي ويمتلك عقدا يمتد حتى 2021، وتقدر قيمته السوقية بـ10 مليون يورو.

ماذا قدم ألكسندر جولوفين في الموسم الأخيرشارك جولوفين في 43 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات مع سيسكا موسكو، فسجل 7 أهداف وصنع 6، حيث يأتي مركز صانع الألعاب أو وسط مهاجم كمركزه الأساسي، ثم الجناح الأيسر وأيضًا خاض مباراة واحدة كظهير أيمن وأخرى كمهاجم، لكنه لم يحقق أي ألقاب مع الفريق.

أسلوب اللعبيمتاز جولوفين بالركض بالكرة والمراوغة والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، كما يمتلك قدرة رائعة على تمرير الكرات الحاسمة للمهاجمين عن طريق الكرات الطولية، ويسدد بشكل جيد الكرات الثابتة ويجيد التسجيل منها، ومميز في التغطية الدفاعية ، لكن يعاب عليه ضعفه في الكرات الهوائية والعرضية.

المسيرة الدوليةخاض جولوفين، 18 مباراة دولية بقميص الدب الروسي، بعد أن حقق لقب كأس الأمم الأوروبية تحت 17 عاما 2013، الأولى كانت أمام بيلاروسيا عام 2015 وديا حيث حل كبديل ونجح في تسجيل هدفا، ثم سجل في ثاني لقاءاته أمام ليتوانيا، وشارك في 270 دقيقة في مباريات روسيا بكأس العالم للقارات بكامل لقاءات دور المجموعات.

التوقعات الموندياليةيعد جولوفين من الأسماء المضمون تواجدها في التشكيل الأساسي للمنتخب الروسي في كأس العالم، حيث سيكون هو محور اللعب للمنتخب الروسي نظرا لمهاراته وأسلوبه في نقل الكرة للهجوم، وقد يتبادل المراكز مع زميله في سيسكا موسكو والمنتخب الآن دزاجويف، في حين سيكون رومان زوبنين بمثابة بديل لهم أو يتراجع للخلف من أجل التغطية الدفاعية.





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