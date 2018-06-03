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#زهير الخويلدي - مراجعات للمعرفة العلمية من طرف باشلار ودسانتي وغرانجي
2018/06/03 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #زهير_الخويلدي " نحن نعيش في عالم نائم علينا أن نوقظه بالحوار مع الآخرين.

وما إيقاظ العالم سوى شجاعة الوجود في أن نوجد ونعمل ونبحث ونخترع ونبدع ونخلق" – غاستون باشلار، شاعرية أحلام اليقظة.تطرح المعرفة العلمية الكثير من القضايا والانشغالات من جهة المناهج والمفاهيم والقيم التي تبشر بها وتنتج هذه الاشكاليات من خلال احتكاكها بأنماط المعرفة الأخرى سواء المنت......

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