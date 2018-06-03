اخطاء شائعة في شهر رمضان وهذه حلولها

2018/06/03 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توجد عادات خاطئة في شهر رمضان التي يجب تجنبها ، لتحقيق الهدف من الصوم ووقاية الجسم من الأمراض المختلفة ، وهي :الخطأ : شرب الماء بكمية مفرطة وقت الفطور.الصح: كوب ماء كل ساعتين.السبب: لأن امتلاء المعدة بالسوائل أشد ضيقاً على النفس من امتلاءها بالطعام.الخطأ: ممارسة الرياضة مباشرة بعد الفطور وذلك لتجنب اللوعة.الصح: ممارسة الرياضة بعد ساعتين، لتسهيل الهضم.السبب: لأن الدم بالجسم يكون متمركز بالمعدة.الخطأ: القضاء على التشريب بأقل من ٥دقائق.الصح: مضغ الطعام ببطء.السبب: المضغ البطيء يساعد على هضم الطعام جيداً، ويساعد في التحكم بالوزن.الخطأ: أن تتناول الحلويات مباشرة بعد الفطور.الصح: تناول الحلويات بعد ساعتين من تناول الفطور.السبب: لتتجنب الدوخة والخمول، وتكون مستعداً للصلاة شهر العبادة.الخطأ: تناول طعام يحوي كميات من الصوديوم.الصح: تناول طعام يحوي كميات من البوتاسيوم.السبب: لأن الإكثار من البوتاسيوم يمنع العطش تماماً وأنت صائم، أما الصوديوم فيفعل العكس تماماً.الخطأ: شرب الڤيمتو يومياً.الصح: مرتين بالاسبوع تكفي.السبب: لأنه عالي بالسكريات والأصباغ المضرة.ملاحظات:الموز غني بالبوتاسيوم، شكله رشيق وطعمه لذيذ وهو من الأطعمة الصديقة للقلب.موزة واحدة على السحور، تقي العطش طوال فترة الصيام.قلل من الصوديوم {الملح} قدر المستطاع على السحور، وإذا لم تفعل فأبشر بالعطش الشديد خلال فترة الصيام.أفضل ٩ مصادر للبوتاسيوم وقت السحور:- الموز.- الحليب.- التمر.- الأفوكادو.- المشمش المجفف.- الفستق.- القرع.- الفاصوليا.- الكاكاو الداكن.أسوأ اختيارات السحور:برياني - كباب - بيتزا -معظم الوجبات السريعة - الأجبانأفضل اختيارات السحور:بطاط - الرز الابيض - تمرخبز أسمر - موزشرب الماء وقت السحور مهم، ولكنه ليس بأهمية شربه طوال فترة الافطار.انتهى

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