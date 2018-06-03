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الذكرى السنوية الـ 37 لتأسيس منظمة بدر

منظمة بدر

الذكرى السنوية الـ 37 لتأسيس منظمة بدر

الأحد 3 يونيو 2018 - 17:00

الذكرى السنوية الـ 37 لتأسيس منظمة بدر

الفيديو يتحدث عن الذكرى السنوية لتأسيس منظمة بدر وتاريخها الجهادي ضد النظام البائد ومحاربة عصابات "داعش" الارهابية وتقديمها العشرات من الشهداء فداء للعراق .

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