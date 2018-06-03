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بارزاني يؤكد على ثلاث
2018/06/03 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل (كوردستان 24)- جدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني  الأحد على ضرورة أن تتفعل الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق في الحكومة العراقية الجديدة.

وجاء حديث بارزاني اثناء استقباله السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبير في اربيل .

وشدد أوبير على ضرورة أن يشارك الكورد بفعالية في الحكومة العراقية المقبلة، وأن يحظوا بكافة حقوقهم التي ينص عليها الدستور العراقي.

واشار السفير الفرنسي الى استعداد بلاده لتقديم كافة أنواع الدعم لإمار كوردستان، وإنجاح العملية السياسية في العراق.

ولاتزال اللقاءات مستمرة بين كافة القوى السياسية العراقية في محاولة لتشكيل الحكومة الجديدة بعد اجراء الانتخابات النيابية في 12 ايار مايو الماضي.

وشدد بارزاني وأوبير على ضرورة العمل على منع عودة الإرهاب في المنطقة.

سوار أحمد

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