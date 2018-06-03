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المنتخبات التي توّجت بالمونديال على أرضها ووسط جمهورها
2018/06/03 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نجحت في التتويج بلقبها بعد الفوز

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