الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


تحرير مختطفين لدى داعش في الشرقاط
2018/06/03 | 17:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير مختطفين لدى داعش في الشرقاط) نشر أولاً على موقع (القرطاس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير مختطفين لدى داعش في الشرقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القرطاس نيوز).


كامل التفاصيل في: القرطاس نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الجبوري يلتقي السفير الأميركي ويناقشان الاوضاع الأمنية والسياسية
⋙ واع / تشكيل لجنة ثلاثية للمباشرة باعداد قانون جديد للجنة الاولمبية
⋙ ليس كل ما يذاع ويقال صحيحاً.. بالفيديو: بن سلمان يظهر برفقة نجله في قصر مقرن !
⋙ تحذيرات من "نهاية" العملية السياسية في العراق
⋙ عمليات الانبار تعلن العثور على 50 عبوة ناسفة 
بالفيديو والصور
⋙ ليس كل ما يذاع ويقال صحيحاً.. بالفيديو: بن سلمان يظهر برفقة نجله في قصر مقرن !
⋙ فيديوجراف- ما أفضل دول العالم لأصحاب المشروعات الناشئة؟
⋙ بالصورة.. هادي العامري يلتقي السفير الأميركي
الأكثر شيوعا