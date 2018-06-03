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إيران: المستشارون الإيرانيون متواجدون في سوريا بطلب من الحكومة السورية
2018/06/03 | 17:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيران: المستشارون الإيرانيون متواجدون في سوريا بطلب من الحكومة السورية

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