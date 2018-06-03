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قائد عمليات سامراء: معلومات استخباراتية مكنتنا من القبض على شبكة “داعشية”
2018/06/03 | 17:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سامراء- واع ألقت قيادة عمليات سامراء اليوم الاحد، القبض على شبكة إرهابية، ضمن قواطع مسؤوليتها في القضاء.

وقال قائد العمليات اللواء الركن عماد الزهيري في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن “أبطال القوات الأمنية لقيادة عمليات سامراء تمكنت بجهود استخباراتية متميزة من اعتقال شبكة إرهابية تنتمي لعصابات داعش الاجرامية في المناطق الواقعة ضمن قواطع المسؤولية […]

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