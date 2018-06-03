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القوات الأمريكية تكثف انتشارها على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا
2018/06/03 | 17:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / الانبار..

أكد عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي، الأحد، بان القوات الامريكية كثفت من تواجدها العسكري على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقال الدليمي في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “القوات الأمريكية كثفت من تواجدها في منطقة سنجار بالموصل باتجاه منطقة التنف وصولا الى الشريط الحدودي بين العراق وسوريا القريب من قضاء القائم غربي الانبار، فضلا عن كثافة الطيران للقوات الجوية الأمريكية في تلك المناطق دون معرفة الأسباب”.

واضاف إن “القوات الأمريكية متواجدة في منطقة محطة القطار شرق قضاء القائم غربي الانبار”، مبينا إن “تلك القوات تتحرك وصولا الى قاعدة عين الأسد الجوية دون علم الحكومة العراقية”.

وتابع إن “بوادر القوات الأمريكية تتجه نحو إنشاء قواعد عسكرية على طول الشريط الحدودي العراقي السوري لمراقبة ما يجري من إحداث داخل الأراضي السورية”.انتهى 12أ

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