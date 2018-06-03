النفط توقع بالاحرف الأولى عقودا لثلاث رقع استكشافية

2018/06/03 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع وقعت وزارة النفط بالاحرف الاولى، اليوم الاحد، مع شركة الهلال الاماراتية ثلاثة عقود لثلاث رقع استكشافية حدودية بهدف اضافة معدلات جديدة للاحتياطي النفطي والغازي للبلاد.وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي في كلمة خلال حفل التوقيع وتابعتها وكالة الانباء العراقية (واع) ان “العراق بدأ مرحلة جديدة في تطوير الحقول النفطية الحدودية بما […]

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