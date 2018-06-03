العراق: مخزوننا المائي 17 مليار متر مكعب فقط

2018/06/03 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، اليوم الأحد، ان مقدار الخزين المائي في العراق هو 17 مليار متر مكعب، لافتا أن هذا الخزين سيؤمن 50 بالمائة من الخطة الزراعية الصيفية.وقال الجنابي خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده البرلمان العراقي اليوم بحضور وزير الزراعة فلاح زيدان‎ وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، ان "مقدار خزيننا المائي هو 17 مليار متر مكعب وهذا الخزين يجب أن يؤمن مياه الشرب والزراعة".وأضاف أن "الخزين المائي الحالي ممكن أن يؤمن 50 بالمائة من الخطة الزراعية الصيفية".ولفت الجنابي، انه "قبل تسعة شهور أعلنا ان الصيف سيكون شحيحا والوزارات أقرت 24 إجراء من ضمنها تقليل حجم الزراعة الصيفية".ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما والتي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج.ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الايرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار الهاطلة في البلاد على مدى السنوات الماضية.

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