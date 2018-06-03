فيديوجراف- ما أفضل دول العالم لأصحاب المشروعات الناشئة؟

2018/06/03 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند التفكير في بدء مشروع تجاري في أي مكان يتطلب عزمًا وتصميمًا، وفكرة قابلة للتسويق، وهناك عوامل أخرى تجعل الأمور أكثر سهولة ويسر لتدشين المشاريع الناشئة.

وحول العالم تمتاز بعض الدول بأنها الأفضل لرواد الأعمال، من حيث وفرة القوة العاملة الماهرة والمتعلمة، والبنية التحتية المتطورة، والقوانين والتشريعات المتطورة، وسهولة الحصول على التمويل "رأس المال".

وصنفت مجلة "يو أس نيوز & ورلد ريبورت"، أفضل 5 دول على مستوى العالم لأصحاب المشاريع الناشئة، وذلك في الفيديو التالي:

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