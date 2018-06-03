تعاون بين الحشد وامانة بغداد بشأن صور الشهداء وبوسترات الفتوى

2018/06/03 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاون بين الحشد وامانة بغداد لانجاح ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي

اوعز مدير العلاقات والاعلام في امانة بغداد حكيم عبد الزهرة جميع الوحدات الادارية في الامانة بالتعاون مع كادر مديرية اعلام الحشد الشعبي بتعليق البوسترات الخاصة بمهرجان ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي.

وقال موفد اعلام الحشد الشعبي إن مسؤول العلاقات العامة لمديرية اعلام الحشد الشعبي زار امانة بغداد وكان باستقباله مدير الاعلام والعلاقات في الامانة حكيم عبد الزهرة.

واكد عبد الزهرة خلال اللقاء على "ضرورة أن يكون بيننا تعاون لحفظ ارث الجهاد والمجاهدين ولاسيما شهداء الابطال الذي بذلوا دماهم للوطن"، مشددا على "ضرورة ان يكون تعاوناً بخصوص نشر صور شهداء الحشد الشعبي والاجهزة الامنية بصورة حضارية تليق بمقام الشهداء".

واوعز عبد الزهرة لـ"كافة الوحدات الادارية في امانة بغداد بمساعدة كادر مديرية الاعلام بتعليق كافة البوسترات الخاصة بمهرجان ذكرى صدور الفتوى وتأسيس الحشد الشعبي".

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