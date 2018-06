القبض على 27 مطلوباً وفق قضايا قانونية مختلفة في بابل

2018/06/03 | 18:35

أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل والمنشآت، اليوم الاحد، القبض على 27 مطلوباً وفق قضايا قانونية مختلفة في المحافظة.

وذكر المتحدث بإسم المديرية العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المفارز الأمنية التابعة للمديرية نفّذت عمليات إستباقية لتنفيذ أوامر القبض الصادرة من السلطة القضائية في عموم المحافظة، ما اسفرت عن القبض على 24 متهماً بمواد جنائية مختلفة ومخالفات متنوعة في مناطق متفرقة في محافظة بابل”.

وأضاف ان “مكافحة إجرام بابل ألقت القبض على 3 آخرين وفق مواد قانونية مختلفة خلال عمليات دهم وتفتيش نفذت لتعقب المطلوبين”.

وبين الحسيني ان “دوريات شرطة النجدة نفّذت ممارسة أمنية مسائية ضمن قاطع مركز مدينة الحلة تم من خلالها القبض على عدد من المخالفين بالاضافة الى ضبط دراجات نارية وعجلات مظللة”.

ولفت الى أنه “تم ارسال المقبوض عليهم الى مراكز الاحتجاز الأمني لعرضهم على القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

