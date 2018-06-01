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خليفة زيدان.. كل الحسابات تقود إلى اسم واحد
2018/06/03 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة – واع كشفت صحيفة “آس” عن خطة ريال مدريد الإسباني، لاستبدال الفرنسي زين الدين زيدان، الذي استقال من تدريب الفريق الأسبوع الماضي.

وتدور خطة الفريق حول أسطورة النادي الإسباني راؤول غونزاليس، الذي أكمل دورات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) التدريبية في الأسابيع الستة الأخيرة.

وتقول الصحيفة إن النادي الملكي يرغب في تأهيل راؤول على […]

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