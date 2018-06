وزير الثقافة الإيراني: توصلنا لاتفاق مع السعودية بشأن موسم الحج المقبل

2018/06/03 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دوليأعلن وزير الثقافة والإرشاد الإيراني عباس صالحي، اليوم الأحد، عن توصل منظمة الحج الإيرانية إلى إتفاق مع السلطات السعودية بشأن موسم الحج المقبل، إثر محادثات بين الطرفين.

وقال صالحي في حديث لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية رداً على تقارير تتحدث عن شروط صارمة وضعتها وزارة الحج السعودية على الإيرانيين في موسم الحج المقبل، إنه “لا صحة لهذه المعلومات..



توصلنا لاتفاق مع وزارة الحج السعودية، وتم التوقيع عليه”.

وأشار صالحي إلى أن مسار المفاوضات بين طهران والرياض بشأن موسم الحج المقبل “اتسمت بالمرونة”، مضيفاً “وقعت بعض المشاكل وتم حلها”.ولفت المسؤول الإيراني إلى أن أول رحلات الحج الإيرانية ستنطلق إلى السعودية في الـ17 من تموز/ يوليو 2018، وإن فترة المكوث في المملكة ستكون 40 يوماً في هذا الموسم من الحج بخلاف المواسم السابقة.

