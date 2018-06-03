قبل معركة الحديدة.. ماي تذكّر ابن سلمان بالمفاوضات

2018/06/03 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي أمس السبت إن إنهاء التدهور الحاصل

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