2018/06/03 | 18:45

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الأحد 3 يونيو 2018 | 06:36 مساءً

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جامعات تنضم إلى الاحتجاجات الشعبية في الاردن

متابعة/..



نفذ طلاب في جامعتين أردنيتين، اليوم الأحد، اعتصامين احتجاجا على القرارات الحكومية ومشروع قانون ضريبة الدخل.

وبحسب "روسيا اليوم"، في دخول غير مسبوق لجامعات وطنية على خط الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها الأردن منذ الخميس الماضي، رفع الطلاب في الجامعة الأردنية (شمال عمّان) شعارات تطالب بإسقاط الحكومة والتراجع عن قانون ضريبة الدخل.

وفي محافظة الكرك (جنوب المملكة)، اعتصم العشرات من طلبة جامعة مؤتة احتجاجا على القانون ذاته.

وأكد الطلاب "وقوفهم ضد توجهات الحكومة في جباية الأموال من جيوب المواطنين لسداد ديون صندوق النقد والبنك الدوليين".

وطالبوا حكومة الرئيس هاني الملقي بـ"الاستقالة حرصا على المصلحة الوطنية وحماية مصالح الشعب الأردني"، على حد قولهم.انتهى5

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